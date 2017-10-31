Малый и средний бизнес на закупках госкомпаний заработает 2 триллиона рублей

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в V Всероссийском съезде Лиги профессиональных закупщиков аэрокосмической отрасли. Съезд состоялся во вторник, 31 октября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Корпорации МСП.

Организаторами съезда выступили оператор электронной торговой площадки ОТС-Тендер и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). В его работе приняли участие представители крупнейших компаний с государственным участием, антимонопольной службы и предприниматели.

Основная цель съезда — налаживание конструктивного диалога между поставщиками и заказчиками аэрокосмической отрасли России, определение проблем участия в закупках, поиска поставщиков, управления поставками и продвижения продукции. Руководитель дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Наталья Власова акцентировала внимание на мерах по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

По словам Власовой, в 2016 году объем закупок у субъектов МСП составил 1,511 триллиона рублей. Средняя доля закупок по результатам «спецторгов» достигала 24,4 процента, что в 2,4 раза превысило нормативно установленный уровень. В 12 раз расширилась номенклатура закупок по сравнению с 2015 годом: с 8,4 тысячи до 100 тысяч позиций.

«Сравнительный анализ показывает повышение уровня взаимного доверия заказчиков и субъектов МСП, о чем свидетельствуют достигнутые показатели», — подчеркнула Власова.

По состоянию на 30 октября, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 1,673 триллиона рублей при целевом показателе 1,9 триллиона рублей. Лидерами, по словам Власовой, являются: РЖД (172,9 миллиарда рублей), «Ростелеком» (113,5 миллиарда рублей), «РЖДстрой» (71,2 миллиарда рублей), «Роснефть» (67,2 миллиарда рублей), «Сбербанк» (54,5 миллиарда рублей). Целевой показатель объема закупок у субъектов МСП по итогам 2017 года составляет 1,9 трлн рублей.

