В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты

В Казани в рамках встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана прошла презентация проектов компаний, претендующих на заключение первых договоров лизинга с «Региональной лизинговой компанией Республики Татарстан» (РЛК). Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Общая сумма финансирования в рамках данных договоров составит 284 миллиона рублей.

РЛК организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в два миллиарда рублей, который формируется за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 миллиарда рублей и Республики Татарстан в размере 500 миллионов рублей.

«По нашим оценкам, получить финансирование по программе льготного лизинга от РЛК Республики Татарстан до конца 2018 года смогут более 200 субъектов индивидуального и малого предпринимательства, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. — Данное сотрудничество позволит им за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием, рынок закупок которых на сегодняшний день оценивается более чем в два триллиона рублей».

На встрече было представлено 10 проектов в сфере промышленного производства. По словам Рустама Минниханова, проекты реализуются высокотехнологичными малыми и средними компаниями с опытом, собственной клиентской базой. «Крайне важно, что все они ориентированы на импортозамещение или производство продукции на экспорт, – подчеркнул президент Республики Татарстан. — Совместная с Корпорацией МСП реализация механизмов льготного лизинга позволит нам поддержать такие предприятия, которые зачастую имеют ограниченные возможности по привлечению банковского финансирование. Приобретенное оборудование будет соответствовать мировым стандартам качества, что обеспечит этим компаниям возможность выхода на более высокий уровень развития, новые рынки сбыта продукции».

Услугами РЛК могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, имеющие потребность в лизинге высокотехнологичного оборудования, промышленного оборудования и оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, которые расположены и ведут свою деятельность как на территории Республики Татарстан, так и в любом другом регионе России.

В июне 2017 года Республика Татарстан была признана победителем проводимого Корпорацией МСП конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования. Реализация программы позволяет на льготных условиях обеспечить оборудованием малые и средние компании, что в целом способствует увеличению потенциала развития проектов в области производства высокотехнологичной продукции и импортозамещения.

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети из 8 региональных лизинговых компаний. Деятельность создаваемых лизинговых компаний направлена на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых правительством РФ.