Подмосковные предприниматели получат многомиллионные субсидии

Конкурсная комиссия определила получателей субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 16 октября.

Всего на конкурный отбор поступило 310 заявок субъектов МСП на сумму более 1,1 миллиарда рублей, победители получат в общей сумме 300 миллионов рублей.

«Предпринимательские проекты оценивались по таким показателям, как создание рабочих мест, увеличение заработной платы, рост выручки и производительности труда, характеристики приобретаемого оборудования», — рассказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

С 1 августа представителям малого и среднего бизнеса Московской области стала доступна услуга подачи заявки на предоставление субсидии через любой из 105 МФЦ региона. Сформированная заявка передается на проверку в ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства», откуда после решения о допуске она отправляется на конкурсную комиссию при министерстве инвестиций и инноваций.

10 октября правительство Мособласти, Сбербанк и компания «Метро Кэш энд Керри» подписали соглашение, направленное на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Буцаев отметил, что соглашение позволит поднять стандарты бизнеса в регионе до мирового уровня и создать новые рабочие места.

19 июля министр инвестиций и инноваций области заявил, что Московская область имеет высокий показатель инвестиционной привлекательности.

