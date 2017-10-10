Правительство Подмосковья заключило соглашение с «МЕТРО» и Сбербанком

Правительство Московской области, Сбербанк и компания «Метро Кэш энд Керри» подписали соглашение, направленное на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом во вторник, 10 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве.

Пилотный проект, который будет реализован в рамках соглашения, ориентирован на развитие трех категорий бизнеса: поставщиков и производителей продуктов, представителей мелкорозничной торговли и ресторанного бизнеса. «Речь идет о партнерском взаимодействии властей региона и крупного бизнеса в деле формирования благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он также отметил, что соглашение позволит поднять стандарты бизнеса в регионе до мирового уровня и создать новые рабочие места.

В свою очередь вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Шаров отметил, что до 2020 года в регионе планируется создать 600 компаний мелкоформатной розничной торговли. Генеральный директор «Метро Кэш энд Керри» в России Джери Калмис добавил, что компания проинвестирует создание двух новых логистических платформ на территории Подмосковья.

В начале июля сообщалось, что европейская компания Metro Cash & Carryт планирует в течение трех лет инвестировать в Подмосковье 80 миллионов евро. Сегодня российская часть Metro Cash & Carry владеет 89 торговыми центрами в 50 регионах страны. Всего на территории России работает 20 тысяч сотрудников компании.