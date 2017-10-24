«Почта России» спрогнозировала сокращение срока доставки посылок через пять лет

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что через пять лет почтовый оператор может сократить срок доставки посылок до 36 часов. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает ТАСС.

«Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата», — уточнил он.

По его словам, в 2018 году стратегия «Почты России» будет обновлена с учетом цифровизации российской экономики. Предыдущая стратегия была принята в 2013 году.

Подгузов отметил, что россияне становятся все более требовательны к срокам доставки посылок. «Если раньше 5-7 дней, когда покупатель ждал доставки, считалось стандартным сроком, то сейчас мы видим снижение этих показателей до 2-3 дней», — резюмировал он.

В мае «Почта России» выяснила, что подавляющее большинство ее клиентов оценили качество доставки почтовых отправлений на пять баллов из пяти возможных. Такой вывод был сделан по результатам анализа отзывов пользователей мобильного приложения оператора в 2016 и 2017 годах. Россияне были удовлетворены соблюдением нормативных сроков доставки корреспонденции. Например, в первом квартале 2013 года доставлялось в положенные сроки 3,5 процента почтовых отправлений в Москве, менее 87 процентов — в регионах. В первом квартале 2017-го показатель по столице составил 88 процентов, в регионах — 92,9 процента.