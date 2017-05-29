«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов

«Почта России» выяснила, что подавляющее большинство ее клиентов (около 83 процентов) оценили качество доставки почтовых отправлений на пять баллов из пяти возможных. Такой вывод был сделан по результатам анализа отзывов пользователей мобильного приложения оператора в 2016 и 2017 годах, сообщается на сайте предприятия.

«Удовлетворенность большинства россиян качеством доставки отправлений "Почтой России" также подтверждается данными Роскомнадзора о соблюдении нормативных сроков доставки корреспонденции», — отмечает компания. Например, в первом квартале 2013 года доставлялось в положенные сроки 3,5 процента почтовых отправлений в Москве, менее 87 процентов — в регионах. В первом квартале 2017-го показатель по столице составил 88 процентов, в регионах — 92,9 процента.

Подчеркивается, что улучшение сроков и качества доставки является следствием модернизации логистической инфраструктуры «Почты России», открытия новых сортировочных центров, развития собственного парка магистральной почтовой авиации, железнодорожных и автомобильных маршрутов.

В сообщении предприятия также приводятся результаты исследования, проведенного в 2014-2016 годах компанией MAGRAM Market Research среди клиентов «Почты России». Оказалось, что в 2014-м сайтом оператора пользовались менее половины респондентов (48 процентов), а в 2016-м — уже две трети (66 процентов). Число пользователей мобильного приложения за тот же период выросло с 4 до 25 процентов.

В настоящее время программу, доступную на различных платформах (AppStore, Google Play и Windows Phone Store), загрузили более пяти миллионов человек. Еще свыше трех миллионов создали на портале pochta.ru личные кабинеты, синхронизированные с мобильным приложением. В личном кабинете зарегистрированные пользователи могут сохранять список отслеживаемых отправлений, получать на электронную почту оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом.