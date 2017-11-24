Уборщик отеля заработал на тайных любовниках

Житель Южной Кореи Ли Су-джин создал популярное приложение по бронированию отелей на час, которое принесло 547 миллионов долларов (32 миллиарда рублей) в 2016 году. Об этом сообщает The Economic Times.

Приложение Yanolja — самый популярный в Южной Корее ресурс по бронированию отелей на час. Создавая это приложение, Ли Су-джин планировал изменить индустрию подобных мотелей и отношение к ним. Благодаря Yanolja отели для тайных встреч стали более открытыми — в приложении публикуются фотографии номеров, они уходят от образа мест разврата и измен, отмечает издание.

Ли Су-джин — молодой мужчина из бедной семьи, осиротел в детстве и был вынужден кочевать от одного родственника к другому. В возрасте 23 лет он устроился на работу в отель на час, потому что тот находился недалеко от центра города и предлагал стабильную зарплату. Изучив индустрию мотелей для тайных встреч, в 2005 году кореец создал популярный интернет-ресурс по бронированию, на котором впервые были опубликованы фотографии номеров в таких отелях.

Сейчас Yanolja сотрудничает с 17 тысячами отелей, в компании работает 350 человек. В 2017 году компания привлекла 68 миллиардов южнокорейских вон (более 3,5 миллиардов рублей) в виде инвестиций от бывшего владельца Samsung Electronics Co.

Ли Су-джин получает доход от комиссии за бронирование, от рекламы, публикуемой в приложении, а также от консалтинга и продажи гостиничных товаров.