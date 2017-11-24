Трехлетнюю воспитанницу итальянского детсада поймали с марихуаной

Воспитательница одного из детских садов итальянского города Бари обнаружила у трехлетней девочки пакетик с марихуаной. Об этом сообщает местный телеканал Telebari.

Руководство детского учреждения сразу же вызвало полицию. Сотрудники правоохранительных органов отправились в квартиру, где проживает ребенок вместе с родителями.

Дома находился отец девочки, 31-летний нигериец. В результате обыска у мужчины обнаружили еще около двух граммов наркотиков.

В отношении отца ребенка возбуждено дело по факту незаконного хранения запрещенных веществ.

24 ноября стало известно, что ученики одной из школ американского штата Индиана сняли на видео, как их учительница прямо в классе принимает наркотики. На кадрах видно, как 24-летняя Саманта Кокс употребляет некую субстанцию, которая, по словам полицейских, могла быть смесью кокаина с героином. В настоящее время педагог находится под арестом.