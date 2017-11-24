Американские школьники застукали учительницу Кокс за употреблением кокаина

Ученики одной из школ американского штата Индиана через стекло в двери сняли на видео, как их учительница прямо в классе принимает наркотики. Школьники рассказали об увиденном руководству учебного заведения, запись появилась в соцсетях, сообщает телеканал CBS News.

На кадрах видно, как 24-летняя Саманта Кокс употребляет некую субстанцию, которая, по словам полицейских, могла быть смесью кокаина с героином. Женщина находилась в углу класса, а не на своем месте, и старалась, чтобы никто не заметил, чем она занимается.

В настоящее время Кокс находится под арестом. Ее обвиняют в хранении наркотиков.