В сети закатили истерику из-за поддельных Pringles с хряком на упаковке

В сети изумились упаковке чипсов торговой марки, использовавшей в названии сходство с известным брендом Pringles. Производители чипсов Prongles поместили на упаковку агрессивную свинью на скейте, перекусывающую прямо на ходу. Некоторым посетителям супермаркетов такой ход показался странным.

«Это фото становится тем лучше, чем дольше вы смотрите на него», — пишет Кэт Ангус, заметившая товар на прилавке.

Адаптация под Pringles вызвала смех у пользователей соцсетей. Они начали сравнивать ее с оригиналом.

«Он в профиле Grindr vs он в реальной жизни».

У некоторых юзеров попытка производителей мимикрировать под известную марку уважения не вызвала. Более того, они назвали ее неудачной. Однако подавляющее большинство положительно оценили идею маркетологов. Кое-кто отметил, что кабан из «мутных девяностых» — хорошая находка.

Чипсы вызвали небывалый ажиотаж. В соцсетях появился специальный хештег, под которым люди публикуют свое мнение о продукте и фотографии с тубами Prongles.

«Это ... истерика. Я должен знать больше о Prongles! Пожалуйста, объясните ... что это такое?!?» — вопрошает пользователь Brimstone.

Производители чипсов пока хранят молчание. В то время как SMM-щик публикует отвлеченные шуточные записи в соцсетях, обычные пользователи, вскрыв упаковку и изучив этикету и чек, предположили, что обнаружили настоящего производителя Prongles. На чеке и на этикетке была указана аббревиатура CAH, что, как считают разоблачители, может значить Cards Against Humanity (популярная карточная игра).