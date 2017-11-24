Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс

Танки типа Т-80, которыми в следующем году вооружат украинских морских пехотинцев, ранее хранились на Харьковском бронетанковом заводе, а в прошлом веке находились в составе Группы советских войск в Германии. Об этом пишет «Вестник Мордовии».

По его информации, в Киеве решили отремонтировать и вернуть в войска Т-80БВ. Часть данных машин уже поступила на вооружение десантно-штурмовых бригад.

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Блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, отмечал, что украинцы активно ищут замену танкам собственной разработки Т-64БМ «Булат». Часть этой техники была потеряна в боях, еще десятки машин простаивали на заводе в Харькове без ремонта и пребывали в учебных центрах, что привело к неспособности сформировать из них даже один батальон (31 танк). В качестве другой альтернативы парку Т-64 используются различные модификации Т-72.

Президент Украины Петр Порошенко 16 ноября заявил, что в 2018 году планируется завершить перевооружение танкового батальона морской пехоты машинами типа Т-80. Официальное издание Минобороны страны «Народная армия» писало, что военнослужащие этого подразделения с сентября 2014-го принимают участие в вооруженном конфликте в Донбассе.