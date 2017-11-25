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Ученые определили идеальную диету для секса

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Диетолог Роб Хобсон из Великобритании рассказал о завтраке, который позволит желающим повысить либидо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам ученого, уровень сексуального желания во многом зависит от продуктов, которые человек употребляет в пищу. Они способны оказывать непосредственное влияние на гормональный фон в организме, в частности, на количество тестостерона у мужчин.

По мнению Хобсона, для повышения либидо необходимо употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием витамина D. К таким относятся грибы, яйца, скумбрия и обогащенные сухие завтраки.

Особенно важно употреблять эти продукты зимой, когда дни короткие и человек не может получить необходимый витамин от солнечного света.

В ноябре ученые Американского кардиологического колледжа установили вероятность внезапной остановки сердца во время секса.

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Four breakfast foods that can boost your sex drive, according to science Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-5108455/Four-breakfast-foods-boost-sex-drive.html#ixzz4zOLJNIfj Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
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