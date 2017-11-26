В Италии освободили женщину после десяти лет сексуального рабства

На юге Италии полицейские задержали 52-летнего мужчину, который на протяжении десяти лет удерживал в сексуальном рабстве женщину из Румынии. Об этом сообщает La Corriere Della Sera.

Освободить узницу удалось по чистой случайности. Стражи порядка обратили внимание на прохожего, который вел за собой грязного и истощенного мальчика, что показалось им подозрительным. Они остановили мужчину и решили проверить, в каких условиях живет ребенок.

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Приехав по указанному адресу, полицейские были поражены вонью, исходившей изнутри помещения. Для проведения обыска патрульным пришлось надеть защитные маски. Источником зловония оказался подвал: в помещении без света и канализации стражи порядка обнаружили прикованную к железной кровати 29-летнюю женщину и трехлетнюю девочку.

Выяснилось, что пленница много лет назад приехала из Румынии и помогала по хозяйству жене своего мучителя. После смерти хозяйки вдовец запер на тот момент 19-летнюю девушку в подвале и использовал ее в качестве сексуальной рабыни. За время своего заключения румынка родила мальчика и девочку. Сейчас потерпевшая вместе с детьми находится под опекой социальных служб.

Насильник был немедленно взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, незаконном удержании человека и нанесении побоев. Региональный прокурор, ведущий это дело, заявил, что за свою тридцатилетнюю практику не встречал ничего подобного.