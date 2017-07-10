Москвич в течение 10 лет использовал мальчика с Украины в качестве секс-раба

В Москве арестован мужчина, обвиняемый в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Следователи выяснили, что москвич в течение 10 лет удерживал жертву в секс-рабстве. Он познакомился с мальчиком в июле 2007 года, предложив ему тогда пожить вместе. Ребенок согласился и ушел из дома. Впоследствии мужчина скрывал мальчика от окружающих, не выпуская его из комнаты и насилуя.

Материалы по теме «Останки несовершеннолетних находят каждый год» Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России

40-летний арестованный признал вину и дал показания, отметили в СКР. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемый в 2001 году уже был осужден за развратные действия.

По информации агентства «Москва», жертва насильника — мальчик с Украины 1997 года рождения, считавшийся пропавшим без вести. Источник сообщил, что злоумышленник вплоть до июля 2017-го совершал с ним половые акты.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах уточняет, что сам потерпевший, которому сейчас 19 лет, не помнит своих родителей.