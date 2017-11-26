Украинская воспитательница избила ребенка ногами на глазах у матери

Жительница города Николаев на Украине решила обратиться в полицию после того, как увидела, что ее четырехлетнюю дочь избивает воспитательница детского сада. Об этом сообщает TCH.

Как отмечает издание, Анастасия Крицкая заглянула в детсад в середине дня, чтобы сдать деньги на театр. «Открыла дверь и увидела, как она хватает ребенка за спину, за платье, бросает ее и бьет ногой в области спины. Ребенок закричал, я закричала. Воспитательница очнулась и была в шоке: простите, мол, я впервые, такого больше не повторится», — рассказывает она.

Крицкая сразу отправилась к заведующей, но та встала на сторону воспитательницы, так как у ее подчиненной за плечами 40 лет безупречной работы. «Она пыталась успокоить девочку во время припадка, чтобы она себе голову не расшибла. И в это время появилась мама и утверждает, что ребенка били», — говорит руководитель детсада Виктория Штока.

Тем не менее, педагог в тот же день уволилась по собственному желанию. Мать девочки подчеркивает, что никаких припадков у нее никогда не замечала. Воспитателю грозит наказание на нанесение легких телесных повреждений — либо штраф, либо общественные работы.