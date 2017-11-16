Воспитатель детсада сняла на видео издевательства коллеги над ребенком

Во всех ясельных группах города Северск (Томская область) будут установлены камеры видеонаблюдения после скандала в одном из детсадов города. Об этом сообщает сайт мэрии Северска в четверг, 16 ноября, ссылаясь на поручение главы городской администрации Николая Диденко. Город потратит на это 3,5 миллиона рублей.

Уточняется, что поводом для такого решения стало возбуждение дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) в отношении воспитателя детского сада №40.

Ранее 14 ноября следователи начали проверку после публикации сюжета телеканала «Томское время» об издевательствах над детьми, снятых младшим воспитателем дошкольного учреждения Региной Базановой. На кадрах видно, как женщина стоит за спиной у сидящей за столом трехлетней девочки, кричит на нее и заставляет есть. Ребенок кашляет, давится едой, плачет и зовет маму.

По словам девушки, попавшая на видео воспитатель нередко применяла насилие при общении с воспитанниками. «Для нее толкнуть ребенка — как нечего делать. Подойти по лбу стукнуть, из-за стола выгнать, наорать, накричать. По-моему, она никогда в жизни детей не успокаивала», —говорит она.

Базанова рассказала, что показала видео руководству, однако после этого ее уволили, а заснятого ей педагога отправили на больничный. В администрации детского сада журналистам сообщили, что младший воспитатель лишилась работы не из-за записи, а потому что закончился ее срочный трудовой договор.

Мать девочки Галина Леонтьева уже написала заявления в управление образования, прокуратуру и полицию. Она также рассказала, что лично просила работников детсада не кормить ребенка насильно.