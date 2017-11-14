Чиновников уличили в игнорировании массового отравления детей

Прокуратура Ульяновской области уличила чиновников Вешкаймского района в утаивании массового отравления воспитанников детского сада. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, с 6 по 10 ноября к врачам обратились родители 16-ти воспитанников детсада «Рябинка». У детей предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию.

Как сообщили в прокуратуре, администрация учреждения, а также руководство больницы и муниципального управления образования не сообщили об этом надзорным органам, как того требует закон. В отношении должностных лиц идет проверка.

В конце августа 19 воспитанников и двое воспитателей детсада на Ереванской улице в Москве пострадали от укусов ос. Детсадовцам оказали первую помощь, показали врачам и передали родителям.