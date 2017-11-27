Отрывок из «Мстителей: Война бесконечности» слили в сеть

Видео: Plugged In | Игры и кино / ВКонтакте

Пользователь Reddit под ником The Ascended Ancient слил в сеть отрывок из еще не вышедшего фантастического боевика «Мстители: Война Бесконечности». Позже клип был удален, однако его успели распространить во «ВКонтакте».

В ролике появляются главные герои франшизы «Стражи Галактики» Питер Квилл, Гамора и Дракс Разрушитель.

Релиз «Мстителей: Война Бесконечности» запланирован на 4 мая 2018 года. Картина станет кроссовером фильмов Marvel о Мстителях, элитной команде супергероев, и лент о Стражах Галактики. Режиссерами выступили братья Энтони и Джо Руссо.