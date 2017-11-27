Свитер Бейонсе взбесил пользователей сети

Пользователи сети разозлились из-за джемпера за 55 долларов из рождественской коллекции певицы Бейонсе. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает The Independent.

Юзеры решили, что белая надпись на черной кофте выглядит так, будто написана рукой ребенка. «Вот без шуток. Это самый дерьмовый рождественский свитер. Просто посмотри на него. Сорок два фунта, *****!» — отметил один из пользователей, посчитав цену за свитшот слишком завышенной.

«Не особо верится, что она прилагала много усилий для создания своей коллекции», — усомнился другой. Многие также отметили, что джемпер показывает, как Бейонсе не уважает своих фанатов.

23 ноября сообщалось, что Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды и аксессуаров. В линейку вошли новогодние елочные шарики с изображениями певицы, а также толстовки с ее фотографиями, футболки, наклейки, свитера, детские кофты в рождественском стиле и комбинезоны. Стоимость вещей варьируется от 16 до 85 долларов.