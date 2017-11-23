Бейонсе предложила повесить ее на елку

Певица Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды и аксессуаров. Фотографии и цены всех вещей линейки опубликованы на личном сайте артистки.

В коллекцию вошли новогодние шарики на елку с изображениями самой Бейонсе, а также толстовки с ее фотографиями, футболки, наклейки, свитера, детские кофты в рождественском стиле и комбинезоны. Стоимость вещей варьируется от 16 до 85 долларов.

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В феврале сообщалось, что бывший креативный директор бренда Roberto Cavalli Питер Дундас создал одежду для выступления Бейонсе на церемонии вручения премий «Грэмми», а также платье, в котором она появилась в зале.

Бейонсе — одна из самых популярных исполнительниц в жанре R'n'B, супруга рэпера Jay Z. Она начинала свою карьеру в группе Destiny's Child. В ее сольной дискографии пять альбомов. У Бейонсе 20 наград «Грэмми» — как за музыку, записанную в составе группы, так и за сольные записи.