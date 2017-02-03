Внучка Боба Марли показала коллекцию одежды бренда Бейонсе

Видео: WeAreIvyPark / YouTube

Внучка регги-музыканта Боба Марли — Села Марли — приняла участие в рекламной кампании по продвижению новой коллекции бренда Ivy Park, созданного Бейонсе. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube.

Девушка продемонстрировала владение футбольным мячом, компанию ей составили модель Софи Коэлла, актриса и обладательница черного пояса по карате Яра Шахиди и певица Sza.

Бейонсе — одна из самых популярных исполнительниц в жанре R'n'B. Она начинала свою карьеру в группе Destiny's Child. В ее сольной дискографии пять альбомов. У Бейонсе 20 наград «Грэмми» — как за музыку, записанную в составе группы, так и за сольные записи.

Первые вещи из коллекции Ivy Park поступили в продажу весной 2016 года. Линейка посвящена женщинам, которые ведут активный образ жизни. В нее вошли несколько моделей топов, спортивных штанов и различных аксессуаров. Лицом рекламной кампании стала сама певица.

Боб Марли — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор, был одним из виднейших сторонников панафриканизма.