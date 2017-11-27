Отъезд колонны бронетехники из Луганска в Донецк показали на видео

Видео: Дебальцево online / YouTube

Пользователи соцсетей опубликовали видео отъезда колонны армейских грузовиков и бронетехники из Луганска в Донецк. Ролики, в частности, размещены в сообществе «Другой Луганск» во «ВКонтакте».

На некоторых грузовиках заметна надпись «Чечен», один из военнослужащих весело размахивает ручным пулеметом на камеру. Отмечается, что ролик снят в районе Дебальцево.

Силовики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли активное участие в смене власти в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). В результате политического кризиса глава ЛНР Игорь Плотницкий выехал в Россию. 23 ноября сотрудники МГБ ДНР сообщили о пресечении в Луганске деятельности проукраинской преступной группы. Днем ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну бронетехники, которая двигалась со стороны Донецка в направлении Луганска.