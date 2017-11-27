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Прокатившийся по тротуару у Кремля водитель сдался полиции

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Водитель BMW, прокатившийся по тротуару возле Кремля, сдался полиции. Об этом сообщается на сайте МВД.

Правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, на котором автохам ехал по пешеходной дорожке в центре Москвы. В ходе расследования был установлен собственник автомобиля, который позднее добровольно явился в 1-ый спецбатальон ДПС по Москве.

Нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

8 ноября мажоры устроили заезд по встречной полосе у стен Кремля. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как автомобиль едет по набережной, грубо нарушая правила дорожного движения.

26 сентября в интернете появилась видеозапись из салона, на которой видно, как черный внедорожник Mercedes Gelandewagen за одну минуту четырежды грубо нарушает ПДД на набережной Тараса Шевченко напротив Дома правительства. Ролик сопровождается подписью: «Выглядит так, как будто у ребят есть запасное водительское на случай пожизненного лишения».

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