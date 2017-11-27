Morgan Stanley снизил прогноз роста экономики России

Morgan Stanley пересмотрел прогноз роста российской экономики в 2017-2019 годах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор инвестбанка.

В 2017 году, считают аналитики, рост замедлится с ранее предполагавшихся 2 до 1,8 процента. Прогноз был понижен в основном в связи с неожиданно слабыми данными по росту ВВП в третьем квартале (1,8 процента вместо ожидавшихся 2,2 процента).

В то же время прогноз по экономике страны в 2018 году банк увеличил с 2,2 до 2,3 процента на более высоких, чем прогнозировалось ранее, ожиданиях цен на нефть.

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Как отмечается в обзоре, несмотря на то, что экономисты ожидают в 2018 году инфляцию в России немного ниже 4 процентов, ключевая ставка, по их оценкам, будет сокращена только до 7 процентов.

Аналитики Morgan Stanley достаточно скептически оценивают перспективы реформ в РФ после президентских выборов и полагают, что в 2019 году рост ВВП РФ замедлится до 1,8 процента.

Согласно официальному бюджетному прогнозу, экономика России в 2018 году вырастет на 2,1 процента, в 2019-м — на 2,2 процента, в 2020-м — на 2,3 процента. Ускорение темпов прогнозируется за счет роста инвестиций на 5,3 процента в 2018-2020 годах.