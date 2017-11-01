ЦБ оценит экономику России с помощью публикаций в СМИ

Динамику экономической активности можно прогнозировать на основе публикаций СМИ, а не только данных статистики. Об этом сообщается в докладе Банка России «Оценка экономической активности на основе текстового анализа».

Для этого аналитики ЦБ сформировали первый подобный показатель — опережающий индикатор экономической активности. Он формируется в результате ежедневного анализа новостных сайтов с применением машинного обучения. Индикатор позволяет оперативно оценивать ситуацию в экономике до публикации данных официальной статистики.

В ходе исследования эксперты проанализировали около 50 тысяч ежедневных новостей с некоего информационного интернет-ресурса, опубликованных с января 2014-го по август 2017 годов. Всего было выделено 50 ключевых тем — курсы валют, котировки нефти, банки, ситуация в США. Затем определена их позитивная или негативная тональность. В итоге был получен индикатор, который смог достаточно точно предсказать движение индекса экономической активности PMI (Purchasing Managers Index).

«Приведенные расчеты показали, что использование такой неструктурированной информации, как новости, является не менее важной составляющей при прогнозировании экономической активности, чем использование обычных статистических показателей», — заключают аналитики Банка России.

Официальная статистика запаздывает, например данные о росте ВВП публикуются раз в квартал с задержкой в полтора месяца после его окончания, отмечается в материалах регулятора. С такой скоростью отследить экономическую динамику и быстро принять эффективное решение невозможно.