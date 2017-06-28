Росстат пообещал тратить меньше денег

Стратегия развития российской статистики до 2024 года направлена на экономию бюджетных средств и создание удобных условий для представления данных гражданам. Об этом во среду, 28 июня, заявил глава Росстата Александр Суринов, сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо постараться сделать так, чтобы не проводить лишних статистических наблюдений и экономить бюджетные деньги. «Получило какое-то ведомство информацию о бизнесе — мы должны иметь к ней доступ, чтобы мы могли делать свои расчеты, то же касается населения», — пояснил глава Росстата.

По словам Суринова, с учетом масштабов страны внедрение новых технологий сделает статистику более качественной. «Также ставится задача сделать максимально удобным для населения представление данных, потому что нас критикуют (справедливо критикуют), что данные нужно предоставлять в более удобной форме», — указал он.

4 апреля президент России Владимир Путин распорядился передать Росстат в ведение Минэкономразвития. В соответствии с указом главы государства Минэкономразвития должно разработать новую стратегию развития статистики до 2014 года.