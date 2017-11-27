Близкие пособника нацистов выдали его за ветерана

Близких жителя Калмыкии 1923 года рождения заподозрили в том, что они оформили ему пенсию ветерана Великой Отечественной войны несмотря на то, что тот являлся пособником нацистов. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина был приговорен Военным трибуналом гарнизона города Сталино по статье 54-1 «б» УК УССР («Измена Родине, совершенная военнослужащим») к 15 годам каторжных работ с поражением прав на пять лет и конфискацией имущества. Таким образом, законных оснований для получения льгот ветерана Великой Отечественной войны у него не было.

Несмотря на это, 11 апреля 2005 года неустановленные лица из числа близких родственников и знакомых пожилого мужчины обратились от его имени в военный комиссариат Малодербетовского района Калмыкии с заявлением о выдаче ему удостоверения участника Великой Отечественной войны, приложив ряд документов и скрыв факт его судимости.

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«В период с апреля 2005 года по 31 октября 2014 года неустановленные лица на основании незаконно оформленного удостоверения ветерана-участника Великой Отечественной войны незаконно получали от государства пенсионные и иные выплаты на общую сумму не менее 1 миллиона 343 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Следователи отметили, что позже те же неустановленные лица добились выделения незаконной субсидии в размере 655,2 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Позже на эти деньги они приобрели на имя пособника нацистов одноэтажный жилой дом и земельный участок в городе Элисте.

Общий ущерб от действий неустановленных лиц составил как минимум 1,998 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Во время Великой Отечественной войны часть Калмыцкой АССР была оккупирована немецко-румынскими войсками. В Элисте было образовано специальное подразделение для борьбы с советскими партизанами и разведывательно-диверсионными группами, позднее — Калмыцкий кавалерийский корпус, участвовавший в войне на стороне Германии.

Республика была освобождена Советской Армией в 1943 году, а сами калмыки были депортированы в Сибирь по обвинению в предательстве и сотрудничестве с гитлеровцами. Вернуться на родину им разрешили после реабилитации в марте 1956 года.