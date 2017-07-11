Незаконно получавшую 22 года пенсию женщину разоблачили в Сибири

Суд в Кемеровской области рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в незаконном получении пенсии в течение 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по городу Мыски провели проверку по заявлению местного управления Пенсионного фонда России (ПФР).

Выяснилось, что женщина в 1994 году, имея российское гражданство и регистрацию по месту жительства в Кемеровской области, оформила пенсию по старости. «Однако на тот момент обвиняемая уже являлась получательницей аналогичных выплат в другом государстве, где в тот момент проживала», — объяснили в полиции.

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Женщина не уведомила ПФР о переезде и получении иностранного гражданства. Таким образом, она незаконно получала пенсию двух государств. Всего ей в России перечислили более 1,2 миллиона рублей.

Уголовная ответственность за незаконное получение подобных выплат предусмотрена статьей 159.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание в случае причинения значительного ущерба предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В июне глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о снижении реального размера назначенных пенсий, несмотря на январскую единовременную выплату в пять тысяч рублей.