Любителям смартфонов предложили занять руки шарами

Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер в рамках Недели дизайна в Вене представил изобретение, которое поможет избавиться от зависимости от смартфонов. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает HighSnobiety.

Устройство называется Substitute Phone и представляет собой черный пластиковый объект, повторяющий форму смартфона, в который встроена полоска крутящихся шариков-бусин. Проводя по ней пальцем, человек имитирует «листание» ленты в телефоне.

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Сам Шиллингер отмечает, что его изобретение поможет избавиться от вредной привычки. «Многие владельцы смартфонов постоянно получают уведомления, которые являются отвлекающими факторами», — рассказал он. По его словам, люди постоянно отвлекаются от своих дел.

Устройство еще не продается, его стоимость не уточняется.

16 ноября сообщалось, что подростки, использующие смартфоны более пяти часов в день, имеют высокий риск заболеть депрессией или покончить жизнь суицидом. Такой вывод сделали американские ученые.