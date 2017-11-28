Минфин предложил сократить число льготников

Минфин предложил сократить число тех, кто получает социальную поддержку из бюджета. Об этом сообщил министр Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам министра, в стране 7 из 10 человек получают господдержку, хотя на самом деле нуждающихся намного меньше.

«Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — рассказал Силуанов, добавив, что предложение уже обсуждается в правительстве.

По мнению министра, «переформатирование уровней социальной поддержки» приведет к более справедливому распределению ресурсов, добавляет «Прайм».

Госдума 24 ноября в третьем, окончательном чтении поддержала бюджет на ближайшие три года. По прогнозу Минфина, зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента. Правительство 28 ноября решило выделить 23 регионам 11,58 миллиарда рублей из резервного фонда. Деньги пойдут в том числе на зарплаты работникам бюджетной сферы.