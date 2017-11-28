В Краснодаре школу назвали именем Дзержинского

Дума Краснодара единогласно одобрила присвоение городской школе №32 имени Феликса Дзержинского. Об этом пишет «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

Издание отмечает, что с просьбой назвать школу именем Дзержинского к Думе обратились руководство учебного заведения и региональное управление ФСБ. В обращении указывалось, что это необходимо сделать для «увековечения памяти выдающегося государственного деятеля Дзержинского Феликса Эдмундовича».

Как писала «Комсомольская правда Кубань», школа №32 в течение 20 лет сотрудничает с ветеранской организацией краевого управления спецслужбы. Бывшие сотрудники ФСБ, отмечало издание, «участвуют в воспитательной работе с учениками».

«Интерфакс» добавляет, что с 1977 года в школе работает музей «Связь поколений», в котором представлены в том числе материалы о ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ РФ и Дзержинском.

Дзержинский возглавлял созданную в 1917 году Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией (ВЧК), преемником которой стала политическая служба НКВД.