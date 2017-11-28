Пожарные устроили праздник брошенному одноклассниками мальчику-аутисту

Видео: Amanda Bridges / Facebook

В американском штате Джорджия пожарные пришли на день рождения к мальчику-аутисту, которого бросили одноклассники. Пост с благодарностями и видео разместила его мама Аманда Бриджес (Amanda Bridges) на своей странице в Facebook 26 ноября.

По ее словам, никто из школьных приятелей не пришел на день рождения к ее сыну Холдену, хотя она и пригласила весь класс. Мальчик расплакался, а его отец в порыве отчаяния обратился к проезжавшим мимо пожарным, объяснив им ситуацию. Они согласились поздравить ребенка, но сказали, что сначала должны получить разрешение.

«Они приехали и устроили нам такой праздник, который мы даже представить себе не могли», — рассказала Аманда. К Холдену на вечеринку приехали несколько пожарных бригад, полицейские и врачи скорой помощи. Ему вручили подарок, дали посидеть за рулем пожарной машины и даже разрешили подержать пожарный шланг.

По словам мамы, пожарные всегда были героями для Холдена, а после праздника у него появилась мечта самому стать пожарным, полицейским или врачом скорой помощи. Женщина искренне благодарит пожарных за то, что они «превратили плохой день для моего сына в лучший в его жизни и растрогали взрослых до слез».