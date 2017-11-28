Раскрыто последнее сообщение с пропавшей аргентинской подлодки

Стало известно содержание последнего сообщения, поступившего с борта пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан Хуан». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на телеканал A24.

«Приток морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную батарею номер три вызвал короткое замыкание, начался пожар. Батареи разряжены», — говорится в сообщении. В нем также указано, что лодка погружается и экипаж будет информировать командование о дальнейшем развитии событий.

23 ноября военно-морские силы (ВМС) Аргентины получили, информацию о том, что в день последнего выхода на связь подводной лодки «Сан-Хуан» в районе ее последнего известного местоположения произошел взрыв. Об этом сообщил представитель ВМС Энрике Бальби.

«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном неядерном явлении. Это был взрыв, мы не знаем причину, которая могла вызвать взрыв с такими характеристиками», — сказал он.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан», построенная в 1985 году на немецкой верфи, перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Россия. Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА.