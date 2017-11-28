На воду спущена крупнейшая турецкая суперъяхта

Турецкая яхтенная верфь Bilgin Yachts спустила на воду 80-метровую суперъяхту Project 263. Об этом сообщает Super Yacht Times.

По данным экспертов, судно является крупнейшей яхтой, произведенной в Турции. Интерьеры кают и других помещений разработаны лондонской студией H2 Design Studio, в настоящее время на судне идут работы по дооборудованию. На борту предусмотрены внушительного размера зона отдыха и спа-салон. Яхта рссчитана на размещение 16 гостей в восьми каютах при экипаже в 24 человека.

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Силовая установка — два дизельных двигателя MTU 16V4000 M73 по 2 625 лошадиных сил каждый. Проектная максимальная скорость — 18 узлов (около 33 километров в час); дальность автономного плавания — 5 000 морских миль (около 10 тысяч километров) на крейсерской скорости 11 узлов (около 20 километров в час).

Передача яхты владельцу запланирована на конец 2019 года; имя заказчика не раскрывается.

Bilgin Yachts — турецкая верфь, основанная в 1929 году. Производственные мощности расположены в районе Стамбула. До 2004 года выпускала преимущественно яхты с деревянными корпусами.