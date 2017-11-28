В Красноярск прибудет прах Дмитрия Хворостовского

Капсула с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского прибудет в Красноярск 29 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

«Планируется, что она [капсула] будет помещена на ответственное хранение в специализированное для этого место, где будет находиться до принятия решения о ее захоронении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на уровне правительства края будет создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос о месте и времени захоронения капсулы с прахом певца.

Прах артиста, согласно его завещанию, разделили на две части. Одна захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище во вторник, 28 ноября, вторая — на его родине, в Красноярске.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России. Хворостовский также был меценатом: только для Русфонда он сыграл три благотворительных концерта и собрал свыше 46 миллионов рублей, которые пошли на лечение тяжелых недугов 113 детей.

Оперный певец умер в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.

1 декабря в городе в память о Хворостовском поставят спектакль «Пиковая дама», который стал знаковым для оперного певца: в 1985 году он исполнил одну из первых серьезных партий.