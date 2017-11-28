Повесивший Галустяна на шашлычную Карен снял рекламный плакат

Владелец шашлычной в Копейске (Челябинская область) по имени Карен убрал рекламный плакат с изображением шоумена Михаила Галустяна. Об этом во вторник, 28 ноября, пишет «Комсомольская правда Челябинск».

По словам мужчины, инцидент произошел из-за «каких-то интриг». «Где я и где Галустян. Значит, ему кто-то рассказал о маленькой шашлычной в небольшом городке», — отметил предприниматель.

Хозяин кафе разместил изображение артиста потому, что уважает своего земляка. «Я армянин, он армянин. Было приятно, что есть у нас такие талантливые люди», — отметил Карен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может обязать хозяина кафе выплатить штраф, а Михаил Галустян — потребовать компенсацию морального вреда и убытков, отмечает издание. Это связано с тем, что владелец шашлычной прилично сэкономил, не заключив с артистом официальный договор.

27 ноября управление ФАС по Челябинской области сообщило, что в ведомство обратился Галустян. Он пожаловался на несанкционированное использование своего изображения в рекламе заведения быстрого питания.