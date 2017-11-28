В «Зарядье» открылся ресторан советской кухни

В парке «Зарядье» открылся новый ресторан Александра Раппопорта. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Лента.ру» во вторник, 28 ноября.

Ресторан «Восход» специализируется на советской кухне, предлагая современные версии блюд союзных республик: от литовского цеппелина из картофеля до салата «Ташкент». Специализация заведения — плов, от зеленого бухарского плова до армянского плова ачар с белыми грибами и куриными потрохами и ферганского плова с запеченным чесноком. Также в меню — адаптированные классические советские рецепты: салат «Ташкент» из телятины, редьки и жареного лука подается без майонеза. В разделе меню «Тесто и начинка» предлагаются кутабы, русский расстегай, казахский кыстыбай с картофелем, хачапури по-мегрельски, грузинский пирог с тархуном и сыром.

Фото: пресс-служба ресторана «Восход» 1 /3

Интерьеры оформлены в стиле советских 1960-х годов, стены украшают иллюстрации из журнала «Техника молодежи», под выбранную эпоху подобрана и современная мебель и светильники.

Александр Раппопорт — предприниматель и ресторатор, основатель холдинга «Рестораны Раппопорта», в который, помимо «Восхода», входят Гранд-Кафе «Dr. Живаго», ресторан Beluga и другие заведения.