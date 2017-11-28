«Кафе Пушкинъ» открылось в Париже

В Париже на площади Мадлен открылся флагманский ресторан Café Pouchkine. Об этом представители заведения корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 28 ноября.

Площадь ресторана, терраса которого выходит на колоннаду церкви Мадлен, составляет 600 квадратных метров.

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«В меню — блюда, разработанные в сотрудничестве с командой Алена Дюкасса, любимые хиты московского "Кафе Пушкинъ" и новые кондитерские шедевры от Нины Метайёр, признанной ресторанным гидом Gault et Millau лучшим шеф-кондитером в 2016 году», — поделились создатели заведения.

Также они добавили, что в московском ресторане «Кафе Пушкинъ» появились новые десерты.

В октябре сообщалось, что «Кафе Пушкинъ» вошел в десятку лучших России по версии премии TripAdvisor Travelers' Choice 2017. В список также вошли петербургский «Перкорсо», ресторан «Пенаты» в Ярославле и другие.