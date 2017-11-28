Американец получил почти 500 лет тюрьмы за принуждение девочек к проституции

Суд американского штата Колорадо приговорил 31-летнего Брока Франклина к 472 годам тюрьмы за принуждение к занятию проституцией молодых женщин и девочек-подростков. Об этом сообщает The Independent.

Франклин возглавлял целую преступную группировку, в которую входили семь человек. Путем угроз и запугивания они заставляли своих жертв торговать собой, продавая «товар» через интернет.

Суд признал руководителя банды виновным по 30 пунктам, включая торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними и принуждение к занятию проституцией. «Этим решением мы посылаем ясный сигнал всей стране, что не собираемся терпеть такого рода насилие», — заявила после оглашения приговора представитель прокуратуры штата Джанет Дрейк.

Ранее различные тюремные сроки получили четверо участников этой группировки.

Издание со ссылкой на Международную организацию труда уточняет, что в мире более 40 миллионов человек стали жертвами торговли людьми. Их них четыре миллиона подвергаются сексуальной эксплуатации.