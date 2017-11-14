На Украине задержали продававшего девушек в сексуальное рабство хореографа

Полиция Николаевской области задержала сутенера, который продавал девушек в сексуальное рабство в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 34-летний мужчина работал учителем хореографии. Операция по задержанию прошла в аэропорту Одессы. Силовики помешали переправить в Турцию двух девушек 20 и 23 лет. «Они так же, как и другие потерпевшие, были уверены, что летят танцевать в ночных клубах, потому что получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии. На первый взгляд все легально, но, еще не начав работать, девушки уже имели долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов», — говорится в сообщении.

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Схема принуждения девушек к занятию проституцией была несложной: танцовщицам обещали 350-400 долларов США за ночь, но по прибытии они получали только по 40. Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не подходит для танцев и может только разводить клиентов на выпивку, получая 10 долларов за смену. «С такими турецкими расценками пострадавшие попадали в длительную финансовую кабалу, а отрабатывать долги нужно было годами, не говоря уже о заработке. Вот так девушки и становились рабынями и соглашались заниматься проституцией, чтобы хотя бы быстрее вернуться домой. А торговец живым товаром получал от турецких партнеров по 200 долларов за каждую девушку», — отмечается в публикации.

Задержанный выбирал жертв из малообеспеченных, неполных семей. Обязательным было худощавое телосложение девушек. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека» УК Украины, мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.