Отработали свободу

«Будучи свободным, не стань рабом» — так называется разработанная МВД Литвы специальная программа по борьбе с торговлей людьми. За последнее время десятки иммигрантов из этой прибалтийской страны стали жертвами современных работорговцев. Большинство оказались в Великобритании. Они подвергались сексуальному насилию, занимались принудительным трудом, их вынуждали совершать преступления и заключать фиктивные браки. «Лента.ру» разбиралась в особенностях британского рабства.

Литовцы, украинцы. Недорого

Правоохранительные органы Великобритании обнародовали данные, согласно которым Литва входит в пятерку стран с наибольшим числом граждан, попавшим в современное рабство. Это связано с тем, что очень многие из Прибалтики выехали в Западную Европу в качестве трудовых мигрантов. Большинство прибалтов отправляются на заработки без знания языка, не разбираясь в местных законах и реалиях. Неудивительно, что они страдают от мошенников, а некоторые даже попадают в рабство. Поэтому Министерство внутренних дел Литвы и запустило свой просветительский проект. Это лекции, информационные видеоролики и брошюры, рассказывающие гастарбайтерам об опасностях, поджидающих их на чужбине, и о том, как их избежать.

Многие литовцы работают на сборе овощей Фото: Neil Hall / Reuters

Если верить британским стражам порядка, практически в каждом крупном английском городе можно обнаружить десятки рабов. Только в мае и июне текущего года в ходе полицейских операций было задержано 111 работорговцев и освобождено 130 невольников. Как отметили сотрудники Национального криминального агентства, некоторые из пострадавших обладали настолько низкими правовыми знаниями, что зачастую даже не осознавали своего рабского положения.

«Белых рабов» из Прибалтики обычно поставляют местные преступные группировки. Нередко они торгуют не только соотечественниками, но и гражданами соседних государств — например, украинцами, готовыми перебраться на Запад практически на любых условиях.

Материалы по теме Встал вопрос Почему на постсоветском пространстве исчезают люди

В августе литовские пограничники вместе с зарубежными коллегами раскрыли международную сеть торговцев людьми, вывозивших украинцев в Великобританию для принудительного труда. Задержаны трое литовцев и один гражданин Украины. Именно украинец был организатором, а граждане Литвы переправляли людей за границу. Во время обысков в помещениях, принадлежащих задержанным в Шяуляйском и Мажейкском районах Литвы, следователи обнаружили восемь нелегалов с Украины. Их планировали вывезти за границу и использовать для принудительного труда. Теперь преступникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

На борьбу с торговлей людьми в Литве выделили 10 тысяч долларов Фото: Andrew Yates / Reuters

Невольничьи дома

Но все же прибалтийские работорговцы предпочитают соотечественников. Так, в прошлом году много шума наделал случай в английском Гастингсе, где полиция задержала четверых латвийских работорговцев — Иварса Межалса, Юриса и Оксану Валуевых, Лаума Ванкова. Они действовали по классической схеме — под прикрытием агентства по трудоустройству. Отбирали иммигрантов без знания английского, тех, у кого в Великобритании нет родных и знакомых. Обещали работу и хорошие условия жизни, но на деле размещали в переполненных комнатушках, отбирали документы и тут же выставляли огромный счет за свои услуги. Обещанное «комфортное жилье» — матрас на полу, за который надо платить по 60 фунтов стерлингов в неделю. Ни отопления, ни горячей воды. За доставку на работу дополнительно собирали по 7-8 фунтов в день. Невольники занимались тяжелым физическим трудом (например, сбором овощей), зарплату у них отбирали в счет «долга». Рабы получали от силы по фунту в день и были вынуждены влезать в новые долги. Основными способами принуждения служили шантаж и запугивание.

«Долг в 360 фунтов висел на мне все время. Я показывала, что записала в блокнотике: отдала столько-то, осталось 180. Но в ответ мне говорили: "Нет, посмотри, тут накопилось, так что снова 360". И все время было 360 — давай или не давай ему деньги», — рассказывает Линда из невольничьего дома в Гастингсе. «Людей отвезли так далеко, что им некуда было идти. У некоторых отнимали паспорта», — добавляет пострадавший Марек. По его словам, работорговцы сразу же забрали у жертв банковские карточки и пользовались ими сами. После работы в поле негде было помыться, после дождя — негде высушить одежду, дом кишел насекомыми. Одна из женщин как-то не вышла на работу, чтобы присмотреть за своим заболевшим ребенком, и ей тут же насчитали «долг» в 100 фунтов стерлингов.

Женщины-рабыни рискуют стать жертвами сексуального насилия Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Женихи из Африки

«Долги», впрочем, обещали простить тем женщинам, кто согласится вступить в фиктивный брак с выходцами из стран третьего мира. Это тоже хорошая статья дохода. Дело в том, что мигранты из стран Азии и Африки нередко готовы хорошо заплатить за брачное свидетельство, позволяющее получить вид на жительство в ЕС. В свое время латвийская полиция совместно с ирландскими коллегами пресекла деятельность целой организации, промышлявшей фиктивными браками. За короткий срок не менее 284 граждан стран Азии и Африки «женились» на 110 гражданках Латвии, 50 польках и 47 эстонках. «Бизнес» был весьма прибыльным — с «жениха» (большей частью это были пакистанцы) брали около 10 тысяч евро, а «невесте» выплачивалось 2 или 3 тысячи. Ну, а если речь шла о рабыне, то эти деньги уходили в счет погашения «долга».

Большинство невольниц, как правило, моложе 20 лет. Многие из них росли в бедных многодетных семьях или в детских домах, некоторые даже не окончили школу. Из-за отсутствия жизненного опыта и незнания языка вербовщики считают их особо ценными объектами. Женщины, желающие «подзаработать», не понимают, что рискуют стать жертвами сексуального насилия. Бывают случаи, когда «супруг» не желает дать «жене» развод и принуждает ее к исполнению супружеских обязанностей. Но на замужество соглашались далеко не все — и тогда, по словам невольников из Гастингса, им говорят, что в случае неповиновения они «повторят судьбу Алисы». Полицейские полагают, что речь идет о 17-летней гражданке Латвии Алисе Дмитриевой, тело которой нашли в 2012 году около королевского дворца в Сандрингеме.

Прибалтийских девушек вынуждают вступать в брак с африканцами и азиатами Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Несмотря на то что жизнь гастарбайтера нелегка и полна опасностей, многие считают выпуск просветительских брошюр и видеороликов лишней тратой денег. Руководитель литовского медиапроекта BaltNews.lt Анатолий Иванов сказал «Ленте.ру», что людей гонит из страны не жажда приключений, а экономическое и социальное неравенство, поэтому рассказы о заграничных тяготах их не пугают. «Но есть и еще одна деталь, постоянно ускользающая из поля зрения, — отмечает Иванов. — У силовиков Литвы очень много денег, которые нужно освоить. Можно это делать, повышая зарплаты, а можно и вот так, издавая брошюры. И бюджет расходуется (значит, в следующем году выделят не меньше), и нужные люди обеспечиваются госзаказами. Одни пишут, другие издают и снимают».