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Встал вопрос

Почему на постсоветском пространстве исчезают люди

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал старт кампании по увеличению численности населения страны. По его словам, этот показатель необходимо увеличить с 9,5 миллиона до 15 миллионов человек, хотя вообще, по его мнению, белорусская земля способна прокормить и 20 миллионов. «Лента.ру» выяснила, что именно намерен предпринять белорусский лидер и как регулируют демографический вопрос другие государства постсоветского пространства.

Пособия и дети

Лукашенко призвал решить задачу увеличения численности населения республики уже нынешнее поколение белорусов, как максимум — их детей. По словам главы государства, сделать это необходимо для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны и ее мощь. Президент добавил, что в последние годы в Белоруссии фиксируется положительная динамика прироста населения. «Необходимо ее не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек», — отметил белорусский лидер, подчеркнув, что власти страны должны стимулировать рождаемость, обеспечивать людей работой, заботиться о росте их благосостояния.

Сейчас население Белоруссии — 9,5 миллиона человек. Но говорить хотя бы о минимальном приросте не приходится: за первое полугодие убыль составила 9,2 тысячи человек. Чтобы выполнить поручение президента, необходимо резко увеличить количество многодетных семей, однако специалисты сомневаются в целесообразности демографического рывка. Эксперт Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович говорит, что это приведет к росту бедности. «Региональные экономические конференции, которые мы проводили в областных центрах в мае этого года, подтвердили гипотезу о том, что детские пособия ведут к снижению экономической активности в сельской местности», — отметил он.

С ним согласна академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Екатерина Борнукова. «В ответ на пособия женщины начинают больше рожать. Но проблема заключается в том, что возможности растить детей в таких семьях существенно ниже, и, соответственно, возникают вопросы относительно качества создаваемого человеческого капитала», — говорит она. Концепция официального прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы, которую власти разработали в июле этого года, предполагает, что до 2020 года численность населения сохранится на уровне 9,5 миллиона человек. Судя по всему, никакого демографического рывка в ближайшие годы в Белоруссии не предвидится.

На грани вымирания

Впрочем, белорусская стабильность в глазах соседей выглядит невиданным достижением. В Латвии население сокращается такими темпами, что через сто лет в стране могут остаться только кошки и собаки. «Численность каждого следующего поколения меньше, чем предыдущего. Не нужно быть экспертом, чтобы понять: вечно это продолжаться не может. За последние пять лет Латвия потеряла 92 тысячи человек — около пяти процентов населения. Основываясь на этих данных, можно прогнозировать, что нам осталось примерно сто лет», — говорит глава рижского офиса Международной организации по миграции (МОМ) Илмарс Межс. В мае республика вошла в первую десятку стран мира по темпам убыли населения. Сейчас в Латвии 1,9 миллиона человек, на момент распада СССР было 2,6 миллиона.

В 2016 году в Латвии была запущена общественная кампания «Хочу тебя обратно»: активисты предлагали отправлять уехавшим родственникам и друзьям видео- и аудиопослания с призывом вернуться в страну. Государство не раз пыталось запустить процесс реэмиграции: людей заманивали на родину перспективными вакансиями, различными программами по социализации. Но, как сказал президент страны Раймонд Вейонис, «пока не видно большого потока возвращающихся, общий план государства не работает».

Некоторые решения латвийских властей в области демографии выглядят совершенно непоследовательными. На фоне катастрофической убыли населения запущена программа популяризации контрацептических средств. Начать решили с семей, которые находятся в зоне так называемого социального риска. Поводом послужила гибель нескольких детей в неблагополучных семьях. Казалось бы, решить вопрос логичнее поддержкой малоимущих, но в Риге поступили иначе.

От Киева до Ташкента

Схожие процессы, только в большем масштабе, идут на Украине. За 25 лет независимости население страны сократилось более чем на девять миллионов человек —
это абсолютный мировой рекорд по темпам депопуляции. Если в 1991 году на Украине проживало более 51 миллиона человек, то по состоянию на 1 марта 2017 года — 42,371 миллиона. Это на 389 тысяч человек меньше, чем в январе 2016 года. Дело не только в том, что мертность превышает рождаемость, — многие украинцы уехали на заработки в Европу и Россию. Только за последние два года в Польшу отправились больше миллиона граждан страны: это сравнимо с волной эмиграции сирийских беженцев в Германию. За границей, по разным оценкам, трудятся шесть-восемь миллионов украинцев. Независимые эксперты, основываясь на объемах потребления хлеба и электроэнергии, сделали вывод, что в настоящее время население Украины не превышает 37 миллионов человек. Точные демографические данные может дать только перепись населения, однако министр социальной политики Павел Розенко заявил, что сейчас денег на это в бюджете нет, и ближайшее такое исследование запланировано на 2020 год.

В стране осталось всего два города-миллионника: Киев и Харьков. Одесса, Днепропетровск и Донецк (на территории ДНР) лишились этого статуса. Учитывая миграционные потоки, темпы сокращения населения на Украине достигают примерно 400 тысяч человек в год. Это равносильно тому, что ежегодно с карты страны исчезает среднестатистический областной центр. Депопуляции способствует и сокращение социальных программ. Эксперты говорят, что страна угодила в демографическую яму, из которой выбраться будет очень сложно. Согласно прогнозам, к 2030 году на Украине останется не более 30 миллионов человек.

Увеличение численности населения на постсоветском пространстве происходит только в Средней Азии — там этому не мешает даже массовая трудовая миграция в Россию. Стремительнее всего растет население Узбекистана: здесь ежегодно прибавляется по полмиллиона человек. Русская служба «Би-би-си» даже сообщало о программе принудительной стерилизации женщин, которую проводят власти страны, но правительство категорически это отрицает. Вместе с тем местные врачи утверждают, что министерство здравоохранения заставляет их выполнять месячные квоты по стерилизации.

Получается, что от убыли населения больше всего страдают страны, взявшие курс на евроинтеграцию. Так, с момента распада СССР население Грузии сократилось на 1,7 миллиона человек, Молдавии — на 800 тысяч человек. Впрочем, ситуация не объясняется одной только внешнеполитической ориентацией, подчеркивает директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По его мнению, важную роль сыграли распад СССР и последовавшие за этим экономические и политические реформы. Еще один фактор — эрозия семейных отношений. Речь идет о низкой рождаемости, увеличении возраста вступления в брак, позднем рождении детей, распространении альтернативных вариантов организации семейной жизни — в частности, нерегистрируемых браков и внебрачных рождений, росте числа разводов. В результате пустеют целые города.

Игорь Кармазин

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