Названа главная польза водопроводной воды

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина пришли к выводу, что отказ от водопроводной воды способствует увеличению риска кариеса у детей. В то же время употребление воды из-под крана связано с ростом уровня свинца в крови. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Специалисты изучили состояние здоровья 16 тысяч детей и подростков в возрасте 2-19 лет, которые участвовали в долговременном исследовании NHANES (англ. National Health and Nutrition Examination Survey) с 2005-го по 2014 год. Добровольцы заполнили диетологические анкеты, прошли стоматологическое обследование и сдали кровь для анализа. Полученные данные включали в себя уровень содержания тяжелых металлов в организме, а также частоту развития кариеса и употребления водопроводной воды.

Примерно у трех процентов детей было отмечено повышенное содержание свинца в крови (более трех микрограммов свинца на одну десятую литра крови). У 49,8 процента участников исследования был кариес разной степени тяжести. При этом около 15 процентов детей сообщили, что они не пили воду из-под крана. Для них риск развития кариеса был наиболее высок, однако содержание свинца в их крови оказалось низким.

Снижение вероятности заболевания кариесом связано с добавлением фторидов (химических соединений фтора) к водопроводной воде.