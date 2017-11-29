Путин назвал событие года

Президент России Владимир Путин заявил, что считает одним из главных событий года выход российской экономики из рецессии, сообщает РИА Новости.

«Очень важно, что экономика наша вышла из рецессии», — сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. По его мнению, 2017 год складывался для России в целом удачно.

В середине октября Всемирный банк отмечал, что российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует умеренные темпы роста. Согласно прогнозу международной организации, ВВП России в 2017 году увеличится на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента. Похожие прогнозы дает Банк России, по оценкам которого в 2017 году российская экономика вырастет на 1,8 процента.

Однако с оптимистичными сценариями развития согласны не все. В ноябре специалисты РАНХиГС и Института Гайдара в своем докладе называли российскую экономику бесперспективной. По мнению экспертов, без отсутствия структурных реформ не следует ожидать роста в 2018 году.