Компании утратили уверенность в экономическом росте России

Среди российских компаний впервые с начала года оказалось больше тех, которые решили снизить вложения в производство. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ссылающаяся на данные лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара. 25 процентов опрошенных заявили о планах сократить инвестиции, тогда как желающих их нарастить оказалось лишь 21 процент.

В сентябре соотношение было в пользу расширяющих вложения (26 против 22 процентов). Издание отмечает, что компании беспокоятся из-за неясной экономической ситуации и замедления выхода из кризиса. К началу IV квартала доля предпринимателей, не уверенных в экономике, увеличилась с 25 процентов в начале года до 33 процентов.

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По данным руководителя направления ЦМАКП Олега Солнцева, предприятия выводят деньги из производственного оборота и кладут на срочные депозиты, которые за год к 1 сентября выросли на 9 процентов. В то же время компании не стремятся увеличивать займы, и с учетом валютной переоценки их кредитный портфель сократился на 0,7 процента.

Минэкономразвития рассчитывает на то, что рост инвестиций в основной капитал в этом году ускорится с 4,1 до 5,7 процента. В то же время данные Счетной палаты показывают, что бизнес предпочитает финансовые вложения инвестициям в производство — соотношение между первыми и вторыми составило 10:1.

19 октября Всемирный банк заявил, что российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует умеренные темпы роста в нынешнем году. Согласно прогнозу международной организации, ВВП России в 2017 году увеличится на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента.