ТНТ впервые за много лет обновит дизайн

Телеканал ТНТ планирует обновить оформление канала, которое оставалось неизменным с 2009 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в руководстве телекомпании.

По словам собеседника, на поиск художника, который займется рестайлингом, ушло четыре месяца. В результате канал остановился на итальянском дизайнере Джорджио Шварце, который работал с MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Discovery Networks. Официально он назначен на должность арт-директора канала. Шварц стал первым экспатом на ТНТ.

Дизайнер будет работать в подчинении Рубена Оганесяна, заместителя генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу, и станет отвечать за графическое оформление контента канала, эфирный и внеэфирный дизайн ТНТ во всех средах. Ранее арт-дирекцией руководила Елена Шанович, которая покидает канал.

ТНТ — федеральный канал, основанный в 1998 году. По данным Mediascope, аудитория телеканала за период январь-сентябрь 2017 года составила 62 миллиона человек