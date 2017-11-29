Пятеро голых австралийцев пробежались по «Макдональдсу»

Полиция Австралии объявила в розыск пятерых голых любителей фастфуда. Об этом сообщает издание News.com.

Обнаженные молодые люди пробежались по «Макдональдсу» в городе Ньюкасл. Только двое из них прикрывали свои причинные места. Отмечается, что инцидент попал на камеры еще 10 ноября, однако полиция обнародовала записи только сейчас, чтобы местные жители смогли опознать хулиганов.

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Представитель полиции Питер Мэхон (Peter Mahon) заявил, что, «хотя произошедшее и может показаться смешным, в ресторане в это время находились несколько семей с маленькими детьми». Поступок молодых людей классифицируется как «оскорбительное поведение».

В середине ноября шестерых туристов из Чехии, решивших сфотографироваться в откровенных зеленых купальниках из фильма «Борат», арестовали в Астане за появление в общественном месте в непристойном виде. Каждого из них оштрафовали на сумму в 22,5 тысячи тенге (примерно 4041 рубль).

Однако актер Саша Барон Коэн, который носил купальник в скандальном фильме, пообещал оплатить штраф вместо туристов, если они отправят ему свои реквизиты и подтвердят личность.