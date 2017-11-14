Туристов в «купальниках Бората» задержали в Казахстане

В столице Казахстана Астане задержали шестерых туристов из Чехии, которые устроили фотосессию в так называемых купальниках Бората. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает портал Informburo.kz.
Шестеро иностранцев, несмотря на прохладную погоду, решили примерить зеленые купальники и сделать снимки на фоне надписи I love Astana. За появление в общественном месте в непристойном виде в отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Административный суд Астаны оштрафовал каждого туриста на сумму около 68 долларов США.
В мае 2016-го ирландский боксер Гари О'Салливан бросил вызов чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину (Казахстан) в купальнике киногероя Бората.
Фильм американского комика Саши Барона Коэна «Борат» вышел в прокат в 2006 году. Картина является псевдодокументальной комедией, главной фигурой которой стал сыгранный Коэном персонаж Борат Сагдиев — путешествующий по США казахстанский журналист. Фильм был встречен резкой критикой со стороны казахстанских властей, которые сочли ленту оскорбительной. Позднее власти признали, что фильм повышает туристическую привлекательность страны. В мае 2014-го герой фильма «Борат» по имени Билли Секскрайм (Billy Sexcrime) случайно попал в путеводитель по Казахстану. На спортивных соревнованиях неоднократно вместо гимна страны включали псевдогимн Казахстана из «Бората», в котором, в частности, поется о «лучшей в мире промышленности» и «чистейших проститутках».