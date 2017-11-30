Россия сможет разместить боевые самолеты в Египте

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Египтом, позволяющее российским боевым самолетам использовать военные аэродромы в Арабской республике. Документ доступен на Портале правовой информации.

Договор может быть заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации.

В начале 2014 года Москва и Каир парафировали контракт на поставку вооружений и военной техники на общую сумму более трех миллиардов долларов.

Речь шла о приобретении Египтом истребителей МиГ-29М/М2, зенитных ракетных комплексов нескольких типов, транспортно-боевых вертолетов Ми-35, береговых противокорабельных комплексов, различных боеприпасов и легкого вооружения. По неподтвержденным данным, покупки вооружений для Египта должны были оплатить Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.