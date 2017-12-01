Власти Севастополя выделят рыбакам в Балаклаве причал на 250 судов

Правительство Севастополя выделит рыбакам причал на 250 мест в Балаклаве. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«На данный момент стоянка площадью около 1200 квадратных метров используется незаконно. Центр эффективного использования собственности города заключит с "Обществом охотников и рыболовов", располагающемся на площадке, долгосрочный договор аренды. В эту организацию входят 104 рыбака-любителя, каждый из которых теперь сможет получить место стоянки легально», — сообщила руководитель приоритетного проекта по развитию Балаклавы Мария Литовко.

Она добавила, что в проекте по развитию Балаклавской бухты сохранена площадка для размещения рыбаков, места для них будут предоставляться по низкому тарифу.

По словам Литовко, проект развития бухты направлен на создание международного центра туризма и комфортной городской среды для населения. «Нам важно, чтобы при всех изменениях комфортно себя чувствовали в первую очередь жители. Мы полностью нацелены на то, чтобы они получили все те блага, которые были, но только в совершенной форме. Это касается не только причала, но и организации дорожного движения, сохранения всех рабочих мест», – заключила чиновница.

30 ноября правительство Севастополя приняло решение об изъятии в пользу города всех частных причалов и примыкающих к ним земельных участков в районе набережной Балаклавы для выполнения мероприятий по комплексному развитию Балаклавской бухты и созданию здесь Международного центра яхтенного туризма, передавал ТАСС.